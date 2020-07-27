РПЦ направила 43 млн рублей епархиальным социальным центрам

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) направила 43 млн рублей 56 церковным социальным центрам в 48 епархиях для поддержки в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.

"По благословению святейшего Патриарха [Московского и всея Руси] Кирилла Московская патриархия перечислила 43 миллиона рублей церковным социальным центрам помощи и приютам для мам, чтобы поддержать их деятельность в период пандемии. Денежные средства получили 56 организаций из 48 епархий на территории 38 регионов России. Среди них 21 приют для мам, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и 35 центров гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Епархии РПЦ открыли 102 горячих линии в России и за рубежом для приема просьб о помощи от нуждающихся во время пандемии коронавируса. Федеральный штаб церковной помощи социально незащищенным людям во время пандемии коронавируса был ранее открыт службой "Милосердие" совместно с Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.