Спасателей Московского авиацентра будут привлекать к тушению пожаров

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Спасатели Московского авиационного центра прошли специальную подготовку и будут привлекаться к тушению пожаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В течение года спасатели Московского авиацентра проходили подготовку в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Москвы и теперь будут выезжать для спасения людей на пожарах", - сообщили в департаменте.

За 500 часов теории и практики спасатели изучили поиск и эвакуацию пострадавших из горящего здания, оказание первой помощи, обеспечение доступа пожарных к месту горения, технические средства и оборудование, взаимодействие подразделений и обеспечение безопасности участников ликвидации чрезвычайной ситуации. Практика проходила на учебно-тренировочном полигоне в теплодымокамере и на огневой полосе. Кроме того, каждый спасатель провел семь дежурств в отрядах пожарно-спасательного центра Москвы.

Как отметил директор МАЦ Кирилл Святенко, допуск спасателей авиацентра к работам на пожарах дает дополнительные возможности спасения людей с верхних этажей и крыш с помощью вертолета. "Все спасатели обучены беспарашютному десантированию с воздушного судна беспосадочным способом и методам спасения людей с помощью лебедки", - пояснил он.