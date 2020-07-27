Похолодание и дожди ожидаются в начале августа в регионах Поволжья

ТАСС, 27 июля. Солнечная и теплая погода сохранится в регионах Поволжья до середины недели, затем ожидается резкое похолодание и ливни, рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В ближайшие дни погода в регионах ПФО будет солнечной, а затем начнет понижаться температура воздуха - с нынешних 25-28 градусов до 20 градусов в ряде регионов. Это ниже средних многолетних значений, примерно на 3-4 градуса", - сказал Синенков.

Дожди и грозы в Поволжье

В Верхнее Поволжье похолодание придет уже в среду. "Характер погоды изменится, атмосферное давление понизится и пройдут местами сильные дожди, температура будет понижаться. Можно сказать, что август начнется с прохлады", - сказал собеседник агентства.

Так, в Нижнем Новгороде и Казани, где сейчас около плюс 26 градусов, в конце недели столбик термометра опустится до 20 градусов. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Кирове, Пензе и Саранске, где с четверга также плюс 20 градусов и грозы.

В Самару и Саратов, где в середине недели столбик термометра перевалит за отметку в плюс 32 градуса, похолодание придет ближе к выходным.

"В этих регионах температура воздуха понизится до плюс 25 градусов, но также ожидаются обильные осадки, грозы", - сообщил Синенков.

В Ижевске, где дожди начались еще на прошлой неделе и продолжатся на этой, ливневки уже не справляются - горожане размещают в социальных сетях фотографии с подтопленными улицами. Как рассказал журналистам глава Ижевска Олег Бекмеметьев, на ремонт ливневок городу необходимо около 9 млрд рублей.

Опасность пожаров

Несмотря на предстоящее похолодание, в некоторых регионах сохраняется высокая пожарная опасность. Так в Ульяновской и Саратовской областях объявлен оранжевый уровень опасности, причина - самый высокий, пятый класс пожароопасности в ряде районов.

По информации ГУ МЧС Чувашии, в республике для обеспечения безопасности в лесах на территории земель лесного фонда в нескольких районах до 13 августа действует ряд ограничений - жителям, в частности, нельзя заезжать в лесные массивы и находиться в лесах.