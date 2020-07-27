Рособрнадзор: результаты ЕГЭ по обществознанию улучшились по сравнению с прошлогодними

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Средний тестовый балл по обществознанию по итогам ЕГЭ увеличился в этом году на 1,4 балла по сравнению с 2019 годом, доля высокобалльников - на 2,1%. Результаты ЕГЭ по химии остались на уровне прошлогодних, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора в понедельник.

"ЕГЭ по обществознанию в 2020 году сдавали 292 701 человек, что на 31 198 меньше, чем годом ранее. Средний тестовый балл по этому предмету увеличился на 1,4 балла по сравнению с 2019 годом, доля высокобалльников, получивших 81-100 баллов, выросла на 2,1%, что может являться результатом системы мер по методической поддержке учителей и школьников на федеральном и региональном уровнях", - говорится в сообщении. Высший балл, 100, на ЕГЭ по обществознанию получили 404 человека. Количество участников, не преодолевших минимальный порог, уменьшилось на 0,5%.

В ведомстве отметили, что абсолютное большинство выпускников показали высокие результаты при выполнении заданий на поиск информации, представленной в тексте, таблицах и диаграммах. В Рособрнадзоре говорят, что выпускники 2020 года по сравнению с выпускниками предыдущих лет лучше ориентируются в правах и свободах человека и гражданина.

ЕГЭ по химии

"Предварительные результаты участников ЕГЭ по химии в 2020 году в целом на уровне прошлогодних. Средний тестовый балл составил 54,4 балла. Доля высокобалльников (набравших 81-100 баллов) возросла на 2,5% по сравнению с прошлым годом. 833 участника получили на ЕГЭ по химии в 2020 году максимальные 100 баллов, что в целом соответствует среднему количеству стобалльников по этому предмету за последние три года", - говорится в сообщении.

Ранее, комментируя появившиеся жалобы в интернете на чрезмерную сложность ЕГЭ по химии в этом году, в пресс-службе Рособрнадзора ТАСС сообщили, что задания экзамена в этом году не выходят за рамки школьной программы, а экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом - осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года.

"Результаты ЕГЭ по химии демонстрируют стабильно высокие проценты в доле выпускников, набирающих высокие баллы. Подобная стабильность в результатах предполагает эффективность системы работы с профильными классами, обеспечивающей формирование прочных знаний и умений по химии, которые экзаменуемые способны продемонстрировать независимо от моделей и формулировок заданий, включаемых в экзаменационные варианты", - прокомментировал результаты экзамена по химии врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

ЕГЭ по химии в основной срок 16 июля сдавали 81,7 тыс. участников, что на 10,6 тыс. человек меньше, чем в прошлом году. Еще около 12,6 тысячи участников было зарегистрировано на сдачу ЕГЭ по химии в резервные дни, в том числе выпускники из пяти регионов, где проведение этого экзамена было перенесено в целях соблюдения мер эпидемиологической безопасности. Окончательные итоги ЕГЭ по химии будут подведены после обработки результатов всех участников экзамена по этому предмету.