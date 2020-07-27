Специалистов Минздрава направили в Хабаровский край для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Бригаду врачей Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России направили в Хабаровский край для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минздрава России.

"По поручению министра здравоохранения РФ М. А. Мурашко в Хабаровский край направлена бригада специалистов ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России для борьбы с коронавирусной инфекцией и оказания организационно-методической помощи местным специалистам, а также консультирования наиболее тяжелых пациентов. <...> Сегодня, 27 июля, специалисты начали работу в городской больнице № 2 в городе Комсомольск-на-Амуре. Медики оценили организацию приема и лечения больных с коронавирусной инфекцией и приступили к оказанию помощи пациентам совместно с хабаровскими коллегами", - говорится в сообщении.

Группа под руководством заместителя директора по лечебной работе НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Александра Казаченко состоит из 10 человек. В нее вошли хирурги, онкологи, анестезиологи-реаниматологи, урологи, терапевт и эпидемиолог. "Пока неизвестно, на какое время направлена группа, будем смотреть по обстановке. Цель у врачей одна - оказание помощи пациентам с коронавирусом и организационно-методическая поддержка", - приводит пресс-служба слова Казаченко.

Ранее группы российских медиков по указанию Минздрава России уже оказывали помощь пациентам в Тыве, Дагестане, Амурской области, Карачаево-Черкесской Республике, Камчатском крае и других регионах.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Хабаровском крае за последние сутки выявили 118 случаев заражения, всего за период пандемии инфицирован 7 091, умерли 53 человека.