"Единая Россия" проведет неделю приемов по вопросам защиты прав в сфере туризма

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" на базе своих общественных приемных начала неделю приемов по вопросам защиты прав в сфере туристического обслуживания. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба партии.

По ее информации, туристов, у которых возникли проблемы с путевками из-за пандемии, проконсультируют представители госорганов в сфере туризма, Ассоциации юристов России, Федерального агентства по туризму, Российского союза туриндустрии, Роспотребнадзора и Общенационального союза индустрии гостеприимства.

"Многие люди, запланировавшие туристические поездки заранее, пострадали финансово из-за вынужденных ограничений, отмененных поездок и невозможности их полноценно компенсировать. Несмотря на то, что часть международных перелетов будет осуществляться уже в ближайшее время, нерешенных вопросов остается много", - цитирует пресс-служба единороссов председателя комиссии президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан Жанну Одинцову. По ее словам, в ходе приемов "специалисты помогут людям разобраться с тем, какие виды компенсаций положены, как их получить и каким образом решать спорные вопросы".

Одинцова также обратила внимание, что от пандемии пострадали не только граждане, но и представители туристического бизнеса. Она напомнила, что по итогам онлайн-совещания председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с представителями туристической отрасли было принято решение о необходимости внесения изменений в закон об основах туристской деятельности в РФ. "Наши приемы ориентированы и на то, чтобы представители отрасли внесли свои предложения не только по поддержке всей сферы в период выхода из кризиса, но и по развитию внутреннего туризма. Это поможет наладить межрегиональное взаимодействие и существенно поддержать экономику субъектов РФ", - пояснила глава комиссии.