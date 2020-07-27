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Песков посоветовал перепроверять любую неофициальную информацию, "сохраняя трезвость ума"

Ей нужно искать подтверждение в других альтернативных источниках, считает пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. В современном мире нужно критично относиться к любой неофициальной информации, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы живем в такое время, когда надо просто прекратить после первого прочтения верить информации, особенно по наиболее горячим и актуальным темам", - сказал он в понедельник журналистам в ответ на вопрос о способах борьбы с фейками.

"Всегда нужно сохранять трезвость ума, - добавил представитель Кремля. - Нужно пытаться найти подтверждение этой информации в других альтернативных источниках". "Принимать на веру с первого взгляда сейчас, к сожалению, уже нельзя ничего, кроме официальных источников, естественно, - подчеркнул он. - Если это неофициальные источники - все нужно подвергать сомнению и перепроверке".

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