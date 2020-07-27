Защита фигуранта по делу о торговле детьми от суррогатных матерей обжаловала его розыск

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Представитель защиты обжаловал в Басманном суде Москвы решение Следственного комитета России об объявлении в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, юриста Константина Свитнева. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Трунов.

"Мы обжаловали постановление о розыске Константина Свитнева в Басманный суд", - сказал защитник.

Трунов также представляет интересы вице-спикера палаты представителей Конгресса Филиппин Фредениля Эрнаеса Кастро, дети-близнецы которого находятся в подмосковной больнице в рамках уголовного дела о торговле людьми. Адвокат настаивает на том, что дети не могут быть вещественным доказательством по делу и должны быть переданы их законным представителям. "Мы также направили очередное ходатайство в больницу, главврач которой нам устно ответил, что письменно нам ответят в течение месяца, но пока [действует] карантин, до начала августа никакой возможности увидеть детей нет, а сама возможность встречи с ними еще не решена", - отметил Трунов.

По его словам, защита филиппинского политика также подала иск к администрации больницы в Видновский суд Подмосковья о возврате детей семье Кастро.

"В СК также подали ходатайство о назначении генетических экспертиз детей с родителями - фигурантами дела", - сказал адвокат.

Объединенные дела

Басманный суд Москвы ранее арестовал семерых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще один заключен под домашний арест. Основной фигурант, Константин Свитнев, 14 июля объявлен в федеральный розыск. Как сообщал Трунов, он находится в Праге и готов приехать в Россию после возобновления международного авиасообщения. Как сообщал источник ТАСС, в ближайшее время следствие намерено объявить его в международный розыск и выйти с избранием заочной меры пресечения в Басманный суд Москвы.

Среди арестованных, кроме врачей-акушеров, гинекологов и урологов, есть переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству. В зависимости от степени участия они обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). Ранее сообщалось, что Следственный комитет России объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области.

Первое уголовное дело было возбуждено в январе этого года Главным следственным управлением СК России по Московской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Оно было возбуждено по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ.

Как сообщала ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в квартире дома на Аргуновской улице в Москве в июне были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. Следственными органами также было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми суррогатных матерей, выношенными для граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.