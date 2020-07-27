Фестиваль Общественной палаты РФ "Добрые люди" откроется в Москве 29 августа

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Фестиваль гражданского общества "Добрые люди", организованный Общественной палатой (ОП) РФ, пройдет в столичном парке "Музеон" с 29 августа по 6 сентября. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ОП РФ.

"На фестивале выступит множество артистов, пройдет более 130 мастер-классов и интерактивов, состоятся спортивные соревнования с участием знаменитостей, откроются пункты тестирования здоровья и станции донорства крови. Каждый желающий в дни фестиваля сможет стать благотворителем и помочь тем, кто нуждается в помощи сегодня", - говорится в сообщении.

Секретарь ОП Лидия Михеева отметила, что с каждым годом в России растет количество людей, вовлеченных в благотворительность и волонтерскую деятельность. "Оказание адресной помощи становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Сегодня общественные организации, благотворительные фонды и гражданские активисты наравне с государственными структурами включаются в решение социальных проблем, оказывают помощь тем, кто в этом нуждается. И задача фестиваля - показать результаты этой деятельности, вовлечь в нее новых энтузиастов", - приводит слова Михеевой пресс-служба палаты.

В ОП добавили, что фестиваль станет "площадкой для добрых дел и красочным праздником, а кульминацией станет масштабный концерт при участии популярных исполнителей в День города, 5 сентября". Девиз фестиваля в 2020 году - "Делаем добро вместе!", особенное внимание на мероприятии уделят благотворительности, уточнили в палате.

Как отмечается в релизе, на фестивале посетители смогут познакомиться с результатами работы гражданского общества по решению важнейших социальных проблем. "В течение всех дней фестиваля будет проходить большая ярмарка проектов - всего посетители увидят 32 проекта из каждого федерального округа страны. На фестивале будет представлено 40 благотворительных фондов - представители каждого из них расскажут про помощь нуждающимся. У гостей фестиваля будет возможность сделать пожертвование представленным на площадке фондам. В рамках мероприятия также пройдет акция по сбору средств для благотворительных фондов, пострадавших в период пандемии", - добавили в ОП.

В свою очередь, в рамках деловой программы фестиваля запланированы встречи с известными гостями и членами седьмого состава Общественной палаты РФ, заключили в палате.

О фестивале

Фестиваль гражданского общества "Добрые люди" проводится в Москве ежегодно с 2017 года. На нем демонстрируются результаты работы гражданского общества по решению ключевых социальных проблем. По данным ОП РФ, в прошлом году фестиваль посетили около 400 тыс. человек.