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ЕГЭ

В Астраханской области 17 человек набрали 100 баллов на ЕГЭ по разным предметам

По данным пресс-службы Министерства образования региона, одним из стобалльников стал учитель русского языка и литературы, который сдавал ЕГЭ по русскому языку для проверки собственных знаний

АСТРАХАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Максимальные результаты на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по разным предметам в Астраханской области получили 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Астраханской области в понедельник.

"Первыми получили отличный результат два выпускника по литературе, один - по географии. По русскому языку стобалльниками стали 12 человек, в первый день самого масштабного экзамена отличились девять ребят, а во второй день - трое. Также по физике и истории получили 100 баллов по одному человеку", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, одним из высокобалльников стал учитель русского языка и литературы гимназии № 3 Хаял Эйвазов, он сдавал ЕГЭ по русскому языку для проверки собственных знаний и набрал 100 баллов.

По сравнению с прошлым годом в Астраханской области на один максимальный результат стало больше по русскому языку и литературе, по физике в 2019 году, по данным областного министерства образования, 100-балльных результатов не было.

Единый госэкзамен в Астраханской области в 2020 году сдавали 4 537 человек с учетом выпускников прошлых лет. Основной период ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля. В этом году в общей сложности зарегистрировались около 714 тыс. человек.

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