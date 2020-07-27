Арктическая международная летняя школа стартовала в СВФУ в онлайн-формате

ЯКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Ежегодная летняя международная арктическая школа Севера-Восточного федерального университета, которая впервые организуется в онлайн-формате из-за эпидемии коронавируса, стартовала в понедельник. Об этом ТАСС сообщил представитель управления международных связей вуза.

"Всего участников 15 человек - это студенты и молодые ученые различных научных направлений, интересующиеся проблемами Арктики. Организаторы получили заявки от участников из таких стран, как Франция, Норвегия, Германия, Канада, США, Великобритания, Китай", - сказал собеседник агентства.

В управлении добавили, что ежегодно проводимые летние школы для иностранных граждан в этом году проводятся в онлайн-режиме. "Уже идет онлайн летняя школа по русскому языку как иностранному. Есть, конечно, неудобство, связанное с разницей во времени, поскольку зарегистрировались участники из Северной Америки и Европы. Поэтому наши специалисты будут выходить на связь с участниками для обсуждения лекций и ответов на вопросы поздно вечером по якутскому времени", - пояснили журналистам в управлении.

Арктическая летняя школа будет проходить в онлайн-формате до 7 августа. Лекции будут проходить в режиме видеосвязи на платформе ZOOM. Все лекции будут на английском языке, либо с синхронным переводом с русского на английский.

Организаторами школы являются Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова и Международная организация северных регионов "Северный Форум". В 2019 году Арктическую летнюю школу в Якутске посетили участники из Кореи, Франции, Германии, США и Японии.