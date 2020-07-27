Акция "Сад памяти" по высадке деревьев в память о погибших на войне завершена

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Акция "Сад памяти" движения "Волонтеры Победы" по высадке более 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны завершена. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в Москве председатель центрального штаба движения Ольга Амельченкова.

"Несмотря на пандемию коронавируса, международная акция "Сад памяти" состоялась. Она по истине стала народной. Мы достигли нашей цели высадить более 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны" - сказала Амельченкова.

Она напомнила, что акция началась 18 марта и прошла во всех регионах страны. "Было более 29 тыс. мест посадок, всего в акции приняли участие более 300 тыс. человек, было задействовано около 25 тыс. волонтеров", - сказала Амельченкова.

В ходе акции организаторы ограничивали количество участников для защиты от распространения коронавируса. На официальном портале акции есть карта высадки деревьев.

Амельченкова добавила, что акция прошла в 50 странах мира, в том числе в Венгрии, Бельгии, Германии, Сербии и Марокко. Она также отметила, что акция станет ежегодной, и одним из места создания "Сада памяти" планируется сделать Брестскую крепость.