Помощник Трампа по нацбезопасности О'Брайен заразился коронавирусом

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Белый дом подтвердил 27 июля, что у помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена выявлен новый коронавирус, угрозы здоровью главы государства нет.

"[Тест] помощника по национальной безопасности Роберта О'Брайена [при обследовании] показал положительный результат на [вызываемое новым коронавирусом заболевание] COVID-19", - отмечается в сообщении. У него легкие симптомы, О'Брайен не представляет опасности для здоровья Трампа и вице-президента Майкла Пенса.

Ранее об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, О'Брайен заразился после семейного мероприятия. С конца прошлой недели он не появляется в своем офисе, однако, как сообщили агентству собеседники, продолжает удаленно исполнять свои рабочие обязанности.

Как отмечает Bloomberg, на данный момент помощник по нацбезопасности - наиболее приближенный к Трампу чиновник в американской администрации, заразившийся коронавирусом.

Трамп назначил О'Брайена своим помощником по нацбезопасности в сентябре прошлого года после того, как отправил в отставку его предшественника на этой должности Джона Болтона.