Четыре клиники Петербурга вернулись к обычной работе после лечения людей с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Первые четыре федеральные стационара Санкт-Петербурга, которые ранее перепрофилировали для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, вернулись к работе в обычном режиме. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Сегодня приступили к работе Центр имени В. А. Алмазова, 442-й военный клинический госпиталь, Институт фтизиопульмонологии и Педиатрический Университет", - рассказала собеседница агентства.

Всего в период пандемии в Санкт-Петербурге под прием пациентов с коронавирусом были перепрофилированы 24 учреждения. Оставшиеся федеральные клиники - Клиническая больница им. Петра Великого Медицинского Университета имени И. И. Мечникова и Первый Медицинский Университет планируют возобновить работу в обычном режиме с 3 августа, Окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова - с 10 августа.

Кроме того, с понедельника освободились 1,5 тыс. коек в городских стационарах. Возобновили работу в обычном режиме больница №2, больница им. Н.А.Семашко и Мариинская больница.

"Сегодня мы уже готовы к приему по подавляющему большинству медицинских специальностей, которые представлены в Мариинской больнице. Мы достаточно тщательно продумали работу в условиях многопрофильной больницы, у нас будет отдельный поток для тех пациентов, которые хоть чуть-чуть вызывают сомнения - с ними будут работать в средствах индивидуальной защиты. Мы открываем одно отделение обсервации на 11 палат, в инфекционном отделении 80 коек", - рассказал в понедельник журналистам главврач Мариинской больницы Олег Емельянов. Ранее также возобновили плановую работу перепрофилированные под коронавирус Детская городская больница святой Ольги и Клиническая больница святителя Луки.

По последним данным, в Петербурге выявили 30 807 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 23 043 человека, умерли 1 955.