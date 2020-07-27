Кузнецова: каждый второй молодой россиянин не хочет создавать семью по модели родителей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Каждый второй молодой человек в России не хочет, чтобы его семья была похожа на ту, в которой он сам воспитывался. Такие данные опроса привела в понедельник уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Мы опрашивали молодых ребят, 400 человек опросили. Спросили у них, хотите ли, чтобы у вас была такая же семья, как у ваших родителей. Только 43% ответили, что да, все остальные - нет. То есть через одного - нет образца, понимания того, как создавать семью", - сказала Кузнецова, отвечая на вопрос, куда можно пойти молодым людям с вопросами о создании семьи, разрешении семейных конфликтов.

Она отметила, что сейчас немного специалистов, к которым молодые люди могут прийти с этими вопросами, и предложила участникам форума подумать, как можно использовать имеющиеся площадки для решения этой проблемы.