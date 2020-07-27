Власти Брянской области разрешили муниципалитетам проводить массовые мероприятия

ТАСС, 27 июля. Муниципалитетам Брянской области с 27 июля разрешили организовывать массовые мероприятия, в том числе зрелищные и спортивные, ранее запрещенные из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба облправительства по итогам заседания регионального оперативного штаба.

"С 27 июля возобновляется возможность проведения мероприятий, организаторами которых являются органы местного самоуправления Брянской области при наличии согласования с Роспотребнадзором", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Запрет на проведение районными властями спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий ввели постановлением правительства Брянской области с 18 марта, отметили в пресс-службе.

С 6 июля областные власти перешли ко второму этапу снятия ограничений, связанных с пандемией. Так, с 13 июля отменили режим обязательной самоизоляции для граждан 65 лет и старше, разрешили работу парков, физкультурно-спортивных организаций, музеев, зоопарков, библиотек, предприятий общественного питания, гостиниц санаториев, домов отдыха. С 18 июля началась оздоровительная кампания в загородных и пришкольных летних лагерях. На территории региона сохраняются ограничения на работу торговых объектов площадью более 800 кв. метров, продолжает действовать масочный режим.

По данным оперативного штаба на 27 июля, в регионе лабораторно подтвердили 7 245 случаев заражения коронавирусом, 24 - за последние сутки. Всего с начала пандемии выздоровели 5 774 человека, 35 умерли.