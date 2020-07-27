Власти Москвы опровергли информацию об эвакуации пожилых людей из пансионата в Свиблове

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Данные об эвакуации из пансионата для пожилых людей "Вторая молодость" в столичном районе Свиблово не соответствуют действительности. Здоровью пожилых людей, находящихся в пансионате, ничего не угрожает, сообщили на официальном сайте департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что в пансионате "Вторая молодость" произошло подтопление и пожилых людей эвакуируют из здания.

"Информация категорически не соответствует действительности. В связи с сильными ливнями произошло подтопление территории учреждения и подтопление цокольного этажа. Сейчас последствия устраняются. Более того, в цокольном этаже, где произошло подтопление, никто не проживает, также здоровью пожилых людей, находящихся в пансионате, ничего не угрожает", - приводятся в сообщении слова директора пансионата Ришата Насырова.

Он добавил, что здание двухэтажное. На первом и втором этажах, где проживают пожилые люди, воды нет. "Эвакуация не требуется", - пояснил Насыров.

По данным ведомства, пансионат "Вторая молодость" входит в реестр поставщиков социальных услуг Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. По договору предоставления социальных услуг с департаментом в учреждении проживают 36 пожилых людей. В пансионате обеспечивается надлежащее качество оказываемых услуг.