Кабмин поддержал законопроект о блокировке сотовой связи в тюрьмах

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Василия Пискарева о возможности отключения от обслуживания сотовых номеров в местах лишения свободы.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания", - говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия есть у ТАСС).

Законопроектом предлагается наделить исправительные учреждения правом на обращение к оператору с просьбой "о прекращении оказания услуг связи юридическим и физическим лицам в случаях выявления незаконного использования выделенных им абонентских номеров на территории учреждений, исполняющих наказания". Операторы связи будут обязаны прекращать услуги по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа уголовно-исправительной системы, в ведении которого находится исправительное учреждение или следственный изолятор.

Замечание кабмина касается правовой неопределенности отдельных положений законопроекта, "обусловленной тем, что в его тексте не раскрываются формы содействия операторов связи администрации мест содержания под стражей и учреждениям, исполняющим уголовные наказания в виде лишения свободы".

Согласно действующим нормам, лицам, содержащимся в исправительных учреждениях, а также в СИЗО, нельзя иметь при себе средства связи. Тем не менее, отмечают авторы инициативы, в 2018 году в учреждениях УИС было изъято более 56 тыс. средств связи, за попытку передачи их на режимной территории задержано более пяти тысяч человек. Как отмечается в пояснительной записке со ссылкой на ФСИН, с помощью мобильных в местах лишения свободы совершаются преступления мошеннического характера, оказывается давление на свидетелей, координируются действия находящихся на свободе членов ОПГ и другое.