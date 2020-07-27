Кабмин поддержал законопроект об ограничениях для общения коллекторов с третьими лицами

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, обязывающий коллекторов общаться с должником напрямую и не беспокоить его близких знакомых и другие третьи лица. Проект отзыва кабмина, подготовленный комиссией, есть в распоряжении ТАСС.

Речь идет об инициативе, которую внесли в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирины Яровая и первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Согласно нему, любое взаимодействие коллекторов по возврату просроченной задолженности с гражданами, не являющимися должниками, допустима только в случае наличия письменного предварительного согласия этих граждан. Нововведение коснется членов семьи должника, родственников и других проживающими с должником людей, а также их соседей. Кроме того, инициатива также предусматривает право третьих лиц отозвать ранее данное согласие.

"Предлагаем защитить права и интересы граждан, оградив от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами. Это можно назвать "презумпцией несогласия" третьих лиц", - приводит слова Яровой ее пресс-служба в понедельник.

Вице-спикер Госдумы отметила, что действующее законодательство содержит дискриминационное положение, которое допускает взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, родственниками, соседями или с другими третьими лицами с согласия самого должника и без получения предварительного согласия указанных лиц. "Фактически сегодня третьи лица, как правило, близкие родственники и соседи должника, становятся по усмотрению коллекторов объектами давления и претензий, что противоречит принципам правоотношений, индивидуальной свободы и личной ответственности должника за принятые решения", - подчеркнула Яровая.