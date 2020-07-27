Netflix анонсировал приквел к сериалу "Ведьмак"

Netflix официально объявил о начале работы над новым приквелом сериала по вселенной "Ведьмака". Информацию об этом компания опубликовала в Twitter.
1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.— NX (@NXOnNetflix) July 27, 2020
Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.
Действия в сериале, получившем название The Witcher: Blood Origin, разворачиваются за 1200 лет до появления Геральта из Ривии. В сюжете будет рассказано о том, как появились ведьмаки.
Шоураннером выступит Деклан де Барра, исполнительным продюсером станет Лорен Хиссрич.
Проект включает в себя шесть серий. Даты завершения работ над ним и выхода сериала пока не сообщаются.