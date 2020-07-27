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Netflix анонсировал приквел к сериалу "Ведьмак"

Он расскажет о событиях за 1200 лет до появления Геральта

Netflix официально объявил о начале работы над новым приквелом сериала по вселенной "Ведьмака". Информацию об этом компания опубликовала в Twitter.

Действия в сериале, получившем название The Witcher: Blood Origin, разворачиваются за 1200 лет до появления Геральта из Ривии. В сюжете будет рассказано о том, как появились ведьмаки.

Шоураннером выступит Деклан де Барра, исполнительным продюсером станет Лорен Хиссрич.

Проект включает в себя шесть серий. Даты завершения работ над ним и выхода сериала пока не сообщаются.

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