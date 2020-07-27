Володин предложил ввести ответственность за срыв плана по выдаче жилья саратовским сиротам

САРАТОВ, 27 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести персональную ответственность профильных министров за срыв программы по предоставлению жилья сиротам в Саратовской области, где по итогам прошлого года было выполнено около 50% от плана программы.

"В 2019 году в регионе было выполнено порядка 50% программы по объему. Правильно будет ввести персональную ответственность профильных министров за решение этих задач", - сказал Володин в ходе прямого эфира на странице Volodin.Saratov в Instagram.

На июль 2020 года в регионе в очереди на получение жилья стоят 6 978 сирот. Володин уточнил, что в прошлом году жилье получили 389 детей-сирот, тогда как средства были выделены на расселение 771.

Ранее сообщалось, что власти области планируют нарастить темпы выдачи жилья детям-сиротам, в 2020 году планируется обеспечить жильем 578 человек.