Режим самоизоляции для пенсионеров в Калужской области продлили до 25 августа

ТАСС, 27 июля. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также жителей, страдающих хроническими заболеваниями, продлен в Калужской области по 25 августа, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона. Режим повышенной готовности продлен по 31 августа для госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"С 1 августа по 31 августа текущего года в регионе продлевается режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С 29 июля по 25 августа этого года продолжится действие ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходимости соблюдения режима самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания", - говорится в сообщении.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша ранее сообщил, что регион 28 июля перейдет на третий этап снятия ограничений. Работу возобновили учреждения дополнительного образования, библиотеки, музеи, а также бани и сауны фитнес-центры, торговые центры учреждения общественного питания. Не запрещаются прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Открылись для планового приема амбулаторные поликлинические отделения, разрешены плановая диспансеризация и вакцинация взрослого населения, санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, медицинская реабилитация, плановая госпитализация в стационары, за исключением медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией

К 27 июля в Калужской области выявлены 7 133 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них, по данным регионального оперативного штаба, 5 746 выздоровели, 56 умерли.