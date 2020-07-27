В Ростовской области с 1 августа возобновят диспансеризацию взрослых

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области приняли решение о возобновлении в 1 августа профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"В Ростовской области с 1 августа возобновляется проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения в медицинских организациях. Сегодня, 27 июля, донской губернатор Василий Голубев подписал об этом соответствующее постановление правительства Ростовской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинские организации, работа которых будет возобновлена 1 августа, будут обязаны соблюдать временные методические рекомендации по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса.

Ростовская область занимает девятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу инфицированных. По последним данным, в регионе выявлено 12 405 случаев заражения, 9 802 человека выздоровели, 205 умерли. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,06.

На минувшей неделе в Ростовской области сняли часть ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. К своей деятельности при соблюдении ряда требований Роспотребнадзора вернулись музеи и дома культуры. Ранее в полном объеме возобновили работу детские сады, восстановлены предоставление гостиничных услуг, проведение тренировок в группах, работа плавательных бассейнов. При этом сохранена необходимость соблюдения санитарных мер, в том числе масочного режима.