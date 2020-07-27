СМИ: около 200 га леса загорелось в Жиронде

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Около 200 га леса охвачены огнем во французском департаменте Жиронда (юго-запад страны). Об этом в понедельник сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, пожар начался в 14:00 (15:00 мск), для его тушения мобилизовали четыре самолета, 80 единиц другой спецтехники и 160 пожарных.

Во время тушения сгорела одна пожарная машина. Жители пяти деревень были эвакуированы.

"Огонь еще не локализован, тут болотистая местность, которая затрудняет передвижение", - отметил префект департамента Фабьен Бучо. Кроме того, как отмечают пожарные, дует сильный ветер, который способствует распространению огня.