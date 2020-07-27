Кравцов: популярность ЕГЭ по химии связана с интересом к профессии медработника

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что популярность Единого государственного экзамена по химии в этом году связана, в том числе, и с желанием многих выпускников стать медработниками.

"В этом году, действительно, мы видим и интерес в том числе к медицинским специальностям, поэтому многие и абсолютно правильно выбирают профессию медика и сдавали экзамен по химии", - сказал Кравцов в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" в понедельник.

ЕГЭ по химии прошел в России 16 июля. В тот же день на платформе change.org стали появляться петиции с требованиями изменить критерии оценивания и снизить проходной балл по ЕГЭ по химии для выпускников этого года, поскольку полученные на экзамене задания якобы не соответствовали уровню заданий, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений, оказались сложнее представленных демоверсий.

"Средний результат в этом году по химии составил 54,4 балла. Это полностью соответствует и даже чуть выше по итогам четырех годов. Поэтому уровень экзамена - он соответствует школьной программе, как мы увидели, соответствует уровню прошлого года", - сказал Кравцов.

Ранее, комментируя появившиеся жалобы в интернете на чрезмерную сложность ЕГЭ по химии в этом году в пресс-службе Рособрнадзора ТАСС ранее сообщили, что задания экзамена в этом году не выходят за рамки школьной программы, а экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом - осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года. Участники экзаменов могли заранее ознакомиться с документами, определяющими структуру и содержание экзамена, опубликованными на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).