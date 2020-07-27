Школы и детские сады откроют для посещения в Курской области с 1 сентября в очном формате

КУРСК, 27 июля. /ТАСС/. Детские сады и общеобразовательные школы в Курской области с 1 сентября планируется открыть для работы в очной форме, сообщил в понедельник на своих страницах в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт.

"Рассчитываю открыть школы и детские сады с 1 сентября в привычном очном формате. Новый учебный год начнется без традиционных массовых торжеств, главное - соблюдать меры предосторожности. Каждое учебное заведение самостоятельно решит, в каком формате провести торжественные встречи в первый учебный день", - написал Старовойт.

Как отметил губернатор, в 2020 году в регионе откроется современная школа с тремя спортивными залами, бассейном в одном из густонаселенных районов Курска, рассчитанная на 1 тыс. мест. Также в ближайшее время в Железногорске заработает "Кванториум", для сельских школ появится мобильный технопарк с необходимым для занятий оборудованием.

"В следующем году начнется строительство сразу двух новых школ. На эти цели я ожидаю выделение федеральной субсидии в размере 264 млн рублей", - добавил Старовойт.

К 27 июля в Курской области выявили 6 116 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4 870 человек выздоровели, 49 пациентов умерли.