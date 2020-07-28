В СФ предлагают не штрафовать пожарную технику за проезд по дорогам без спецразрешений

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Группа сенаторов разработала и во вторник внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить аварийной и пожарной технике проезд по автомобильным дорогам без специальных разрешений. В настоящее время за это противопожарным подразделениям могут быть выписаны штрафы. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Авторами документа выступили глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, а также сенаторы Валерий Васильев, Александр Башкин, Дмитрий Шатохин и Александр Пронюшкин.

"В соответствии со статьей 31 закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" движение по автомобильным дорогам крупногабаритного транспортного средства, тяжеловесного транспортного средства допускается лишь при наличии специального разрешения. Вместе с тем при условии наступления чрезвычайной ситуации, ДТП выдача специальных разрешений в кратчайшие сроки не представляется возможным", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается дать право транспортным средствам, которые оборудованы устройствами для подачи световых и звуковых спецсигналов и используются в целях пожарной охраны и аварийно-спасательных служб, двигаться по автомобильным дорогам без специальных разрешений. По словам авторов законопроекта, нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предполагает, что на автомобильных дорогах 78 субъектов РФ до 2024 года будет установлено 549 автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспорта. На сегодняшний момент в регионах уже функционируют 82 таких пункта, их основная цель - обеспечение сохранности местной дорожной сети, говорится в пояснительной записке. По словам авторов, в рамках правоприменения запуска данных систем у регионов возник ряд проблем, в том числе в рамках весогабаритного контроля пожарной и аварийно-спасательной техники.

"Проезд под весовую рамку такой техники приводит к нарушению правил дорожного движения в связи с тем, что чаще всего параметры техники (по осевым нагрузкам и габариту) превышают допустимые нормы. Так, например, осевые нагрузки пожарной техники типа АКП-50 (автоподъемник коленчатый пожарный), АЛ-50 (автолестница пожарная) составляют 18 тонн при допустимых 16 тоннах. Для пожарной автоцистерны осевые нагрузки составляют 17 тонн при допустимых нагрузках в 15 тонн", - уточняется в законопроекте.

В качестве примера сенаторы приводят крупный пожар 2018 года в Ахтубинске Астраханской области. Как говорится в пояснительной записке, для его тушения задействовали 13 единиц спецтехники. В итоге, по словам сенаторов, в адрес противопожарных подразделений были вынесены штрафы за проезд техники под весовую рамку в размере от 150 до 500 тысяч рублей на основании статьи 12.21.1 КоАП РФ ("Нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства"). Как уточнил ТАСС Кутепов, правительство РФ поддержало законопроект.