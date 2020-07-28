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Пандемия коронавируса нового типа

Губернатора Чукотки госпитализировали после контакта с заразившимся коронавирусом

Как сообщил Роман Копин, он расценивает это как возможность увидеть своими глазами работу медиков и оценить условия для пациентов

ТАСС, 28 июля. Губернатор Чукотки Роман Копин госпитализирован с высокой температурой в областную больницу после контакта с носителем коронавируса. Об этом глава региона написал в своем Instagram.

"В результате контакта с носителем Covid-19 несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования - пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов. Следуя рекомендации врачей, лег в ГБУЗ "Чукотская областная больница". Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов", - написал Копин.

Чукотка находится на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. Всего с начала пандемии в округе заразились 152 человека, 146 пациентов выздоровели, один умер.

Теги
Копин, Роман ВалентиновичРоссияЧукотский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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