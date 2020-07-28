АТОР разъяснила российским туристам правила въезда в Турцию

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) разъяснила правила въезда для россиян в три страны, с которыми с 1 августа РФ возобновляет авиасообщение. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Для въезда на территорию Турции российским гражданам не требуется наличие визы и справки с отрицательным тестом на коронавирус. Во время полета пассажирам необходимо будет заполнить специальную анкету с личными данными, включая информацию о номере кресла в самолете, адрес пребывания в Турции, контакты для связи, а также сведения о самочувствии.

В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля у пассажиров измерят температуру. В случае выявления повышенной температуры или иных симптомов новой коронавирусной инфекции туристу предложат сдать бесплатный ПЦР-тест. Пассажиры с подозрением на коронавирус будут изолированы, а в случае положительного теста их направят в госпиталь для обследования и лечения. В управление здравоохранения Турции передадут информацию о заболевшем человеке, а также о пассажирах, которые находились с ним в контакте в самолете, для помещения их на карантин.

Чтобы посетить Великобританию, граждане РФ должны соблюдать требование о 14-дневной изоляции по прибытии. Справка об отсутствии коронавируса не требуется, а визу необходимо получать в соответствии со всеми действующими правилами. Кроме того, пассажирам необходимо за 48 часов до прибытия заполнить специальную онлайн-форму, ее данные будут использоваться правительственными службами страны для отслеживания выполнения мер по самоизоляции. Их нарушение может повлечь штраф от 100 фунтов стерлингов, повторное несоблюдение правил грозит запретом последующего въезда в Великобританию.

Полеты в Танзанию из России возможны только на остров Занзибар. Российским путешественникам не требуется справка с отрицательным тестом на коронавирус, но необходимо оформить визу. Пассажиры должны будут заполнить на борту самолета анкету с данными документов, сведениях о туроператоре, месте проживания и т. д. Эти анкеты будут переданы представителям Минздрава Танзании в аэропорту прибытия. Также туристам по прибытии измерят температуру. В случае обнаружения симптомов коронавируса предложат сделать экспресс-тест на коронавирус непосредственно в аэропорту.

АТОР рекомендовал туристам при поездках в разрешенные для въезда страны приобретать страховку, которая покрывает лечение коронавируса.

Возобновление авиасообщения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил 24 июля, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Так, полеты в Великобританию возможны только в Лондон. Что касается Турции, то с 1 августа можно будет улететь в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан. При этом Голикова уточнила, что полеты будут возобновлены на условиях взаимности.

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов.