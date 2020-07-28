Петербург попал в тройку самых популярных направлений внутреннего туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. Санкт-Петербург стал одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма согласно опросу портала стопкоронавирус.рф, проводившемуся в начале июля. О том, чем может удивить туристов хорошо известное направление для отдыха, рассказал ТАСС председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Также в топ-3 самых желанных у россиян мест отдыха вошли Алтай и Черноморское побережье.

"Первая причина посетить Санкт-Петербург - его особая атмосфера, атмосфера исторического города, живого и при этом абсолютно современного, - отметил Корнеев. - Петербург как никакой другой город подходит для модных сегодня сити-брейков - поездок на выходные, праздники или каникулы".

Глава комитета особо отметил приоритет музейной сферы в городе. "Петербург не зря называют культурной столицей - здесь находятся всемирно известные Эрмитаж, Русский музей, Петропавловская крепость, Петергоф и Царское Село. Санкт-Петербург является основной точкой старта или финиша многих музейных маршрутов России", - сказал он.

По его словам, в Петербурге активно развиваются современные городские территории. "При желании можно устроить пикник с видом на фарватер и парящие над водой переправы Западного скоростного диаметра в общественном пространстве "Севкабель Порт", в парке "Новая Голландия" сыграть в стритбол на площадке, оформленной известным художником, или посмотреть кинопремьеру под открытым небом", - добавил Корнеев.

Гастрономическую составляющую Петербурга, по его словам, также высоко оценили мировые эксперты: бары и рестораны города были отмечены престижным рейтингом The World's 50 Best Restaurants. "Есть у города и свои узнаваемые продукты - корюшка, которая стала брендом именно нашего города. Это же можно сказать про знаменитые пышки и ленинградский рассольник", - отметил председатель комитета.

В планах местных властей развитие водного туризма с учетом того, что Петербург - город десятков островов и 342 мостов. "У нас появился абсолютно уникальный водный маршрут, связанный с Центральным парком культуры и отдыха, стадионом, ЗСД, - это новая архитектура Петербурга и новый взгляд на Петербург", - сообщил Корнеев.