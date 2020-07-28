Сертификаты за второго ребенка с начала года получили почти 2 тыс. семей Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Почти 37 млн рублей получили семьи Приморского края за рождение второго ребенка с начала 2020 года, сообщает во вторник пресс-служба краевого правительства.

"В 2020 году размер регионального материнского капитала на второго малыша составляет почти 185 тыс. рублей. Соответствующий сертификат выдан почти 2 тыс. семей, 240 из них его реализовали", - пояснили в пресс-службе.

Средства регионального маткапитала можно потратить на улучшение жилищных условий семьи, а также получение образовательных услуг, реабилитацию детей-инвалидов. Право на меру социальной поддержки имеют семьи с гражданством РФ, проживающие в Приморье.

"Заявление о выдаче сертификата подается в любое время со дня рождения второго ребенка через специалистов МФЦ или Социальный портал края", - добавили в пресс-службе.

Материальная поддержка семей с детьми в Приморье проходит в рамках региональной программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2027 года.