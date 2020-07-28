Более 96% от общего числа заразившихся коронавирусом выздоровели в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 28 июля. /ТАСС/. Число жителей Воронежской области, которые выздоровели после коронавирусной инфекции, выросло до 10 469. Это составляет более 96% от общего числа заразившихся с начала пандемии, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом.

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"Человек с подтвержденным диагнозом - 10 890, выздоровели - 10 469, умерли - 89", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, за последние сутки в регионе зафиксировано 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,2 млн человек, свыше 648 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 818 120 случаев заражения, выздоровели 603 329 человек, умерли 13 354. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.