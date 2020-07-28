ВЦИОМ: 30% россиян хотели бы использовать электронную трудовую книжку вместо бумажной

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Около трети жителей России (30%), продолжающие трудовую деятельность, заявили, что хотели бы сменить бумажную трудовую книжку на электронную. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра во вторник.

"Среди тех, кто еще может продолжать трудовую деятельность, но при этом не оформил электронную трудовую книжку, почти треть (30%) хотели бы сменить бумажный формат на электронный. Большинство (63%) остаются верны бумажным трудовым книжкам в своих предпочтениях", - следует из данных ВЦИОМ.

Среди основных плюсов использования электронного формата документа опрошенные назвали надежность (12%), удобство (12%), доступность информации и простота ее получения (10%), а также простота восстановления данных в случае потери документа (9%). Главными минусами такого формата, по мнению россиян, является возможность потери данных из-за сбоев или взлома системы (34%), попадание базы данных в руки недоброжелателей (5%). 4% не доверяют электронным носителям, еще для 4% бумажный вариант привычнее. Также 4% сообщили, что не столь уверенно пользуются техникой, и электронная трудовая книжка для них сложнее в использовании.

Кроме того, более половины респондентов (68%) считают, что бумажная трудовая книжка необходима для того, чтобы обезопасить данные от сбоя в системе, который может привести к потере данных о трудовом стаже. В то время как около четверти (23%) высказали мнение, что в электронном формате все данные надежно сохранены. 69% говорят о возможности утечки данных из электронной книжки, из-за чего информация может попасть в третьи руки. Каждый пятый уверен (20%) в надежности защиты данных. Еще 46% считают возможным внесение записи в электронную формат документа без ведома работника.

В целом, большинство россиян (83%) осведомлены об инициативе перехода на электронные трудовые книжки. Чаще об этом предложении знают жители столиц (91%), городов-миллионников (89%), а также городов с населением более 100 тыс. жителей (85-86%).

Согласно результатам опроса, большинство респондентов старше 18 лет (92%) имеет трудовую книжку, из них 43% предпочитают хранить ее у работодателя, а 49% - на руках. Среди работающих жителей РФ большинство трудится официально, с записью в книжке - 84%. Эта доля выше в крупных городах: в столицах она составляет 91%, в городах с 500-950 тыс. жителей - 87%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 июля 2020 года среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.