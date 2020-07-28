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Минтруд не планирует изменять перечень нерабочих праздничных дней в 2020 году

Проект постановления о переносе выходных дней в 2021 году находится в стадии разработки
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ не планирует менять перечень нерабочих праздничных дней в текущем году. При этом проект постановления о переносе выходных дней в 2021 году находится в стадии разработки, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

"Изменение перечня нерабочих праздничных дней в 2020 году не планируется. Нормативный правовой акт правительства Российской Федерации о переносе выходных дней, совпадающих с праздничными днями, на другие дни в очередном календарном году должен быть официально опубликован не позднее чем за два месяца до наступления соответствующего календарного года", - сказали в министерстве.

В Минтруде подчеркнули, что проект постановления о переносе выходных дней в 2021 году находится в стадии разработки.

"После проведения общественного обсуждения и согласования с федеральными органами исполнительной власти проект будет вынесен на обсуждение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", - добавили в ведомстве.

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