Сильный ветер повредил кровли 26 домов в селе под Симферополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Сильный ветер сорвал и частично повредил кровли на 26 частных домах в селе Пионерское под Симферополем, у жителей прервалось электроснабжение, сообщается во вторник на сайте МЧС Республики Крым.

В регионе было объявлено штормовое предупреждение на 27-28 июля в связи с ожидаемыми сильными ливнями, градом и шквалистым ветром до 25 м/с. "В с. Пионерское Симферопольского района ветром повреждены кровельные конструкции 26 частных домовладений. С двух домов кровлю сорвало полностью, в 24 домовладениях кровля повреждена частично", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате порывов ветра произошли обрывы ЛЭП в Добровском сельском поселении Симферопольского района. В результате от электроснабжения отключено 8 тыс. абонентов.

По состоянию на 06:00 мск 28 июля восстановлена кровля в 17 частных домовладениях, подача электроэнергии восстановлено полностью. Всего для ликвидации происшествия привлекли 34 человека и 12 единиц техники.