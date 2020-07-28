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Росгвардия сняла свою историю по мотивам The Last of Us

В ведомстве отметили, что "своеобразное видение сюжета популярной компьютерной игры представили киностудия и оркестр Росгвардии вместе с шоу барабанов Splash"
' Росгвардия/YouTube'

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Росгвардия сняла и выложила в интернет видеоисторию по мотивам популярной компьютерной игры The Last of Us. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Своеобразное видение сюжета популярной компьютерной игры The Last of Us представили киностудия и оркестр Росгвардии вместе с шоу барабанов Splash. Свой кавер на заглавную тему игры росгвардейцы назвали Trust Us ("Верьте в нас"). Этот новый творческий эксперимент уже оценили пользователи социальных медиа. Видеоистория доступна в Сети и уверенно набирает тысячи просмотров", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что видео можно посмотреть на официальной странице Росгвардии в YouTube и "ВКонтакте".

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