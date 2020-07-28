Победителей фестиваля "Русь тысячелетняя" в Крыму определят онлайн голосованием

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Более двухсот творческих работ: фотографий, видеоклипов и видеоэкскурсий подано на молодежный историко-культурный фестиваль "Русь тысячелетняя", определение победителей стартовало во вторник и проходит в онлайн формате в соцсети "ВКонтакте", сообщили ТАСС в пресс-службе организатора фестиваля Госкомитета молодежной политики Республики Крым.

"Свои работы на участие в фестивале подали более 250 участников из всех муниципалитетов Крыма. Голосование стартовало сегодня утром. Любой желающий может отдать свой голос за понравившуюся работу на странице Госкомитета в социальной сети "ВКонтакте", голосование продлится до 2 августа", - сообщили в пресс-службе.

Фестиваль проводится в республике в третий раз и посвящен Крещению Руси князем Владимиром.

В 2018 году фестиваль прошел на территории кинопарка "Викинг" под Симферополем, где ранее снимали одноименный кинофильм, в 2019 году - на площади перед Государственным советом Республики Крым. В 2020 году в связи со сложившейся ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции он проходит в формате онлайн-фестиваля.

Работы участников представлены в трех номинациях: "Песни на Руси", где представляются видеоклипы с тематическими песнями в современной обработке молодежными коллективами или сольными исполнителями, "Крещение Тавриды" с видеорассказом об объектах православной культуры, архитектуры и истории, а также фотоконкурс "Крым - колыбель русского православия" с фотографиями мест, связанных с развитием православной культуры в Крыму.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил жителей республики с Днем Крещения Руси и отметил, что этот праздник обращает к духовным корням, к заветам предков, напоминает об историческом выборе, который свободно и сознательно сделал святой равноапостольный великий князь Владимир, а следом за князем - и весь народ.

"Именно здесь, в Херсонесе, находятся истоки Русского мира, объединяющего миллионами духовных, культурных, кровных связей три братских славянских народа - русский, украинский и белорусский. Уверен, что это родство сильнее любых разделений и прочнее тех искусственных и лживых идеологических конструкций, которые пытаются выстроить наши враги, чтобы посеять вражду между братьями", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

Крещение Руси

Согласно "Повести временных лет", князь Владимир принял крещение в Крыму в византийском поселении Корсунь. После этого православие стало государственной религией киевской Руси. Князь Владимир приказал уничтожить в русских городах языческие святилища, организовал крещение киевлян, а позднее и остальных жителей Древнерусского государства. Русская православная церковь 28 июля (по старому стилю - 15 июля) празднует день памяти великого князя Киевского Владимира - крестителя Руси, канонизированного в XIII веке. В этот день в России отмечается День крещения Руси.