На Сахалине за три года планируют снести все заброшенные здания

ТАСС, 28 июля. Программу по сносу заброшенных и полуразрушенных зданий на ближайшие три года разработают в Сахалинской области. Первые 90 строений, которые подлежат демонтажу, уже определены, сообщается на сайте регионального правительства.

"В Сахалинской области снесут полуразрушенные и брошенные строения. В регионе разрабатывают специальную программу, рассчитанную на три года. Поручение об этом дал губернатор Валерий Лимаренко", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что проблему заброшенных зданий в регионе обнаружили во время масштабной ликвидации несанкционированных свалок. "Мы выяснили, что в регионе очень много заброшенных и полуразрушенных зданий, которые не просто портят облик населенных пунктов, но и являются потенциально опасными для жителей", - сказал Лимаренко.

Первые 90 сооружений, подлежащих сносу, уже определены, 60 их них расположены в Южно-Сахалинске. Строения разделили на пять категорий: объекты, находящиеся в федеральной собственности, в муниципальной, частные, бесхозные и те, собственники которых пока не установлены.

До 10 августа все муниципалитеты должны направить в министерство ЖКХ информацию об объектах, подлежащих сносу. В первую очередь, будут ликвидировать строения и здания, которые находятся в муниципальной собственности и бесхозные объекты. Ликвидацию аварийного и непригодного для проживания жилья, а также бесхозных объектов планируют проводить в по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области".

"По каждому нужно четко обозначить сроки сноса и его стоимость. Уже сейчас мы примерно оцениваем эти работы в 109 миллионов рублей", - сказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.