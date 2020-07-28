Минпромторг: россиянам хватит средств защиты в случае второй волны коронавируса

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Нехватки средств индивидуальной защиты в РФ в случае второй волны коронавируса не будет, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пресс-конференции.

"Я полностью уверен и гарантирую, что у нас не будет никаких проблем со средствами индивидуальной защиты населения", - сказал он. Евтухов пояснил, что создаваемый в РФ резерв средств защиты позволит обеспечить спрос в течение нескольких месяцев.

"Это и маски, и костюмы для врачей, и перчатки, и антисептики, и многое-многое другое", - отметил он. Кроме того, в России создано большое количество мощностей по производству масок, добавил он. "Если не дай бог возникнут какие-то проблемы вирусные, производство масок будет в достаточном объеме", - сказал замминистра.

При этом он добавил, что спрос на маски снизился. "Я считаю, что использование маски - это все-таки необходимая вещь, тем более, что цена на маску сейчас упала", - подчеркнул он.

Замминистра напомнил, что во время дефицита многие торговые сети закупили макси и перчатки для того, чтобы в полной мере обеспечить ими население. Сейчас эти средства раздаются сотрудникам торговых сетей.