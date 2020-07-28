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Пандемия COVID-19

Антитела к коронавирусу выявляют у 20-25% россиян

Данных о том, насколько долго они могут сохраняться в организме человека и вырабатывать защитную функцию, пока нет, добавили в Роспотребнадзоре
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Наличие антител к коронавирусной инфекции в России выявляют примерно у 20-25% сдающих соответствующий анализ. Об этом говорится в ответах Роспотребнадзора, опубликованных во вторник на портале стопкоронавирус.рф.

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"Антитела к коронавирусу сейчас - один из самых востребованных тестов. Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20-25% пациентов", - говорится в сообщении.

Однако данных о том, насколько долго они могут сохраняться в организме человека и вырабатывать защитную функцию, а также возможно ли повторное заражение, еще нет. "Для ответа на эти вопросы нам необходимо протестировать как можно большее количество людей разного возраста и пола, различных профессий. Эти данные необходимы, чтобы понять, как наиболее эффективно начать использование вакцины, кого прививать в первую очередь, должна ли вакцинация быть обязательной для всех или только для определенных групп населения", - уточнили в ведомстве.

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