Жилой массив конца 1920-х годов в Петербурге реконструируют по программе доступного жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Пять аварийных корпусов Кондратьевского жилого массива 1929-1931 годов на Выборгской стороне Санкт-Петербурга реконструируют и введут в эксплуатацию по городской целевой программе "Молодежи - доступное жилье". Реставрацией зданий объекта культурного наследия регионального значения и памятника конструктивистской архитектуры займутся две строительные компании за 1,05 млрд рублей.

"Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал разрешения на проведение работ по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования корпусов № 2, 3, 4, 5 и 8 объекта культурного наследия регионального значения "Кондратьевский жилмассив" на Кондратьевском проспекте, 40", - сообщили во вторник журналистам в пресс-службе комитета.

Специалисты приступили расчистке территории Кондратьевского микрорайона и освобождению от аварийных и ветхих конструкций, усилению фундаментов зданий. В 1970-х годах дома признали требующими ремонта, а после - аварийными. Заказчиком реконструкции выступает АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья".

Первые пять корпусов планируется сдать в эксплуатацию поочередно до 31 июля 2021 года и 31 мая 2022 года, следует из данных в Единой информационной системе в сфере закупок. Всего жилой массив включает в себя двенадцать корпусов, девять из которых, согласно проектной документации "Центра доступного жилья", планируется приспособить для современного использования.

О жилом массиве

Кондратьевский жилмассиив - это микрорайон из двенадцати однотипных шестидесятиквартирных жилых корпусов, включавший в себя прачечную, библиотеку, клуб, ясли и детский сад. Его возвели в 1929-1931 годах в Калининском районе Санкт-Петербурга, между Кондратьевским проспектом, улицей Жукова, Чичуринским переулком и Полюстровским проспектом.

Микрорайон проектировался для рабочих Выборгской стороны и стал одним из первых в Ленинграде, исполненных в стиле конструктивизма. Эти корпуса положили начало "социалистической реконструкции" северных районов города. В 2014 году микрорайон признали объектом культурного наследия регионального значения и памятником конструктивистской архитектуры.