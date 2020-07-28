Власти Кирова сняли ограничения на посещение муниципальных кладбищ

ТАСС, 28 июля. Ограничения на посещение муниципальных кладбищ города Кирова сняты при условии строгого соблюдения жителями санитарных требований. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой администрации города.

"Как сообщили в департаменте городского хозяйства, прекращено действие предписания Роспотребнадзора "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" от 21.04.2020, которое ограничивало доступ на общественные кладбища", - отмечается в сообщении.

По информации департамента городского хозяйства, при посещении кладбищ жители должны использовать маски, перчатки и дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей.

В сообщении говорится, что в городе действует единый режим работы муниципальных кладбищ. Посетители могут посещать места захоронений с мая по сентябрь - с 9:00 до 18:00, с октября по апрель - с 10:00 до 17:00. Погребения проводятся с понедельника по пятницу - с 8:00 до 16:00, в субботу - с 8:00 до 14:00. Захоронения также могут быть назначены по предварительному согласованию на воскресенье или праздничные дни в особых случаях, например, болезни кого-либо из близких родственников умершего или их выезда за пределы Кирова.

По данным министерства здравоохранения Кировской области, в регионе на 28 июля выявлено 4 680 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки из инфекционных госпиталей выписаны 115 человек после выздоровления, общее количество выздоровевших составляет 3 765 человек. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе умерло 68 пациентов с коронавирусом.