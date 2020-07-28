Почти 3 млрд животных погибли или покинули места обитания из-за пожаров в Австралии

ЖЕНЕВА, 28 июля. /ТАСС/. Природные пожары последних двух лет в Австралии тяжело сказались на фауне этой страны: около 3 млрд животных погибли в огне или вынуждены были покинуть места прежнего обитания. Эти оценочные данные опубликовал во вторник Всемирный фонд природы (WWF), базирующийся в швейцарском городе Гланде.

Фонд ссылается на выводы, содержащиеся в докладе, подготовленном по его заказу рядом австралийских университетов, в том числе Сиднейским и Уэльским. "Около 3 млрд животных - млекопитающих, рептилий, птиц и лягушек погибли или покинули места обитания в результате опустошительных лесных пожаров в Австралии в 2019-2020 годах", - указывает WWF. Речь идет о 143 млн млекопитающих, 2,46 млрд рептилий, 180 млн птиц и 51 млн лягушек. Эти сведения о понесенных природой потерях, подчеркивают в Фонде "почти в три раза превышают прежние оценки, сделанные в январе".

Хотя речь идет о предварительных выводах экспертов, тем не менее, как поясняют в организации, в окончательном варианте доклада, данные о почти 3 млрд погибших и покинувших места прежнего обитания из-за пожаров животных, "скорее всего, не изменятся". В январе специалисты, оценивая ущерб от огненной стихии, исходили из того, что в Австралии погибли или пострадали 1,25 млрд животных.

Как заявила руководитель научной работы доктор Лили ван Эйден, ее группа оценивала последствия пожаров, охвативших 11,86 млн га. По ее словам, никогда ранее ни в Австралии, ни в других местах не проводилось столь масштабных исследований.

"Промежуточные выводы специалистов шокируют. Трудно представить себе какое-либо другое происшествие в мире на памяти людей, которое привело бы к гибели или перемещению такого большого числа животных. Это одно из тяжелейших стихийных бедствий в современной истории", - констатировал глава австралийского отделения WWF Дермот О'Горман.