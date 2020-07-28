Юлия Шабала переизбрана главой общественного совета Росприроднадзора

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Председателем общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) во вторник единогласно переизбрана Юлия Шабала. Об этом ТАСС сообщили в совете.

"В Общественной палате Российской Федерации состоялось первое заседание обновленного состава общественного совета при Росприроднадзоре. На заседании председателем совета единогласно была избрана Юлия Игоревна Шабала", - говорится в сообщении.

Шабала возглавляла общественный совет с октября 2016 года до июля 2020 года, избрана на должность повторно. С 2011 года она является заместителем генерального директора "Байкальской горной компании" и компании "Металлоинвест" по правовым и корпоративным вопросам.

C 2009 по 2011 год она возглавляла аппарат комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. В 2007-2009 годах работала заместителем директора департамента государственной политики в сфере охраны окружающей среды Минприроды России. С 2004 по 2007 год являлась заместителем начальника управления особо охраняемых природных территорий, экологической экспертизы и разрешительной деятельности Росприроднадзора.