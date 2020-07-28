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Знаток "Что? Где? Когда?" Скипский ушел из комиссии по работе с детьми

Ранее несколько девушек рассказали о домогательствах со стороны Михаила Скипского
Михаил Скипский Вячеслав Прокофьев/TACC
Описание
Михаил Скипский
© Вячеслав Прокофьев/TACC

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Деятельность Михаила Скипского в комиссии по работе с детьми Международной ассоциации клуба (МАК) "Что? Где? Когда?" приостановлена по собственному заявлению 28 июля, говорится на официальном сайте МАК ЧГК.

В разделе, посвященном составу комиссии с 2018 года, напротив имени Михаила Скипского в скобках указано "участие в комиссии приостановлено по собственному заявлению 28.07.2020".

Ранее несколько девушек, в том числе бывшая ученица Михаила Скипского в Аничковом лицее, журналистка издания The Bell Екатерина Аренина пожаловались на домогательства со стороны Скипского, который вел у нее географию. По словам Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.

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