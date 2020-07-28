Учреждения культуры Пермского края за время пандемии потеряли почти 100 млн рублей

ПЕРМЬ, 28 июля. /ТАСС/. Учреждения культуры, подведомственные Минкультуры Пермского края, за время ограничений, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса, потеряли около 98 млн рублей. Власти региона готовы компенсировать эту сумму из краевого бюджета, сообщил журналистам во вторник глава министерства Вячеслав Торчинский.

"У нас в первую очередь [пострадали во время пандемии коронавируса] те учреждения, у кого большая платная деятельность: театры, музеи, отдельно зоопарк и парки культуры. В первую очередь это краевые учреждения, у них самая высокая выпадающая часть, порядка 98 млн рублей [потеряли учреждения культуры], сумма посчитана на 1 августа. Вся эта сумма у нас есть, есть возможность ее компенсировать", - сказал он.

Работа музеев, библиотек, культурно-досуговых и концертных центров, театров в Пермском крае была приостановлена 18 марта. С 1 июля музеям и выставочным залам разрешили открыться, но посещать их можно индивидуально или группой до пяти человек, соблюдая все необходимые меры защиты в части индивидуальных посещений и групп до пяти человек с применением средств индивидуальной защиты. Также вернулись к работе библиотеки, артистам театров и концертных учреждений разрешено репетировать. Вопрос об открытии других культурных учреждений находится в стадии проработки. Торчинский выразил надежду, что в ближайшие недели будет принято решение об открытии театров и кинозалов и заверил, что они готовы к встрече зрителей.

В списке подведомственных учреждений 13 театров и шесть концертных организаций, в том числе ведущие театры Пермского края: Пермский театр оперы и балета, театр юного зрителя, театр "У моста", Пермский академический "Театр-Театр", краевая филармония, академический хор "Млада", Пермский губернский оркестр и другие.

В Пермском крае подтвержден 5 651 случай заражения коронавирусом, 73 - за последние сутки. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,04. В регионе работают салоны красоты и парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, ателье, торговые и фитнес-центры, за исключением зон фудкорта, летние кафе, турфирмы, санатории. До 11 августа продлен запрет на проведение массовых мероприятий, работу саун, бассейнов, учреждений культуры, театров и кинотеатров.