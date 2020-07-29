В РФПИ заявили, что РФ ведет переговоры с Бразилией о производстве вакцины от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 июля. /ТАСС/. Россия ведет переговоры с бразильскими лабораториями о производстве в южноамериканской республике отечественной вакцины от коронавируса. Об этом, как сообщила во вторник газета Valor Econômico, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Значительная часть населения Бразилии может быть вакцинирована уже в этом году, если нам удастся заключить соглашение с бразильскими производителями", - приводит издание слова Дмитриева. "Мы ведем переговоры как с частными, так и с государственными лабораториями в Бразилии", - сообщил чиновник, не называя конкретных контрагентов.
Кроме того, Дмитриев также сообщил о заинтересованности "в проведении клинических испытаний и производстве лекарств от коронавируса" совместно с бразильскими партнерами. Если переговоры в Бразилии не увенчаются успехом, Россия будет рассматривать возможность сотрудничества с другими странами региона по данному вопросу, пишет Valor Econômico. "Бразилия может производить десятки миллионов доз, в том числе для стран Латинской Америки", - приводит газета его слова.
Ранее бразильский регулятор Anvisa разрешил проведение в стране испытаний трех вакцин против коронавируса: британского препарата ChAdOx1 nCoV-19, разработанного учеными Оксфордского университета, китайской вакцины Sinovac Biotech и РНК-вакцины от Pfizer. "Полагаем, что производство в Бразилии [российской вакцины] возможно. Затем Бразилия сможет определиться, какую из вакцин использовать. Наш опыт показывает, что рискованно иметь лишь один вариант вакцины, хорошо, когда их два-три", - отметил Дмитриев.
В воскресенье посол России в Бразилии Сергей Акопов сообщил ТАСС о том, что российской вакциной от коронавируса заинтересовались власти бразильского штата Парана на юге страны. Как пояснил дипломат, собеседники интересовались возможностью не только приобретения препарата, но и его совместной разработки, испытаний и производства на территории штата с учетом научно-производственной базы региона для дальнейшего распространения препарата в Бразилии.