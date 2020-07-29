В РФПИ заявили, что РФ ведет переговоры с Бразилией о производстве вакцины от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 июля. /ТАСС/. Россия ведет переговоры с бразильскими лабораториями о производстве в южноамериканской республике отечественной вакцины от коронавируса. Об этом, как сообщила во вторник газета Valor Econômico , заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Значительная часть населения Бразилии может быть вакцинирована уже в этом году, если нам удастся заключить соглашение с бразильскими производителями", - приводит издание слова Дмитриева. "Мы ведем переговоры как с частными, так и с государственными лабораториями в Бразилии", - сообщил чиновник, не называя конкретных контрагентов.

Кроме того, Дмитриев также сообщил о заинтересованности "в проведении клинических испытаний и производстве лекарств от коронавируса" совместно с бразильскими партнерами. Если переговоры в Бразилии не увенчаются успехом, Россия будет рассматривать возможность сотрудничества с другими странами региона по данному вопросу, пишет Valor Econômico. "Бразилия может производить десятки миллионов доз, в том числе для стран Латинской Америки", - приводит газета его слова.

Ранее бразильский регулятор Anvisa разрешил проведение в стране испытаний трех вакцин против коронавируса: британского препарата ChAdOx1 nCoV-19, разработанного учеными Оксфордского университета, китайской вакцины Sinovac Biotech и РНК-вакцины от Pfizer. "Полагаем, что производство в Бразилии [российской вакцины] возможно. Затем Бразилия сможет определиться, какую из вакцин использовать. Наш опыт показывает, что рискованно иметь лишь один вариант вакцины, хорошо, когда их два-три", - отметил Дмитриев.

В воскресенье посол России в Бразилии Сергей Акопов сообщил ТАСС о том, что российской вакциной от коронавируса заинтересовались власти бразильского штата Парана на юге страны. Как пояснил дипломат, собеседники интересовались возможностью не только приобретения препарата, но и его совместной разработки, испытаний и производства на территории штата с учетом научно-производственной базы региона для дальнейшего распространения препарата в Бразилии.