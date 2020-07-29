Челябинская областная станция крови смогла сохранить объемы, несмотря на пандемию

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Челябинская областная станция переливания крови с началом пандемии перешла на персональную работу с каждым донором. Это позволило сохранить стабильные объемы забора крови, а также обеспечить больницы плазмой людей, перенесших коронавирус, сообщили ТАСС в пресс-службе станции.

"В регионе запрещены массовые мероприятия, временно приостановлены все донорские акции, в том числе выезды в другие муниципалитеты, на предприятия, в организации. В этой непростой ситуации обзваниваем доноров персонально, пишем им sms, что в итоге и позволило удержать объемы забора крови. Если до коронавируса в среднем летом у нас было 90 доноров в день, то сегодня, благодаря этой кропотливой работе, пришел 141 человек, из которых допущены до сдачи крови 130 человек. С 6 мая также 103 человека, перенесших коронавирус, сдали плазму, из них 14 - по два раза, а двое - по три раза", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что на текущий момент нужны доноры всех групп крови и резус-факторов, кроме группы крови второй положительной. "Мы их приглашаем, но есть особенности, поэтому просим звонить предварительно по телефону. Нужны также доноры плазмы, вылечившиеся от коронавируса", - уточнила собеседница агентства.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 июля подписал распоряжение о продлении введенного в регионе с началом пандемии режима повышенной готовности до 9 августа. В регионе действует масочный режим: ношение масок обязательно в общественных местах. Продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

По данным областного Минздрава, на 28 июля в Челябинской области подтвердили 11 418 случаев заражения коронавирусом (плюс 127 новых). Продолжают лечение 3 752 человека, выздоровел 7 381 пациент.