В Приморье запретили продавать зажигалки несовершеннолетним

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. В Приморье вводится запрет на продажу несовершеннолетним зажигалок и баллонов со сжиженным газом. Это предусмотрено соответствующим законопроектом, который в среду принял краевой парламент, сообщила его пресс-служба.

"Проект закона "Об установлении ограничений розничной продажи и распространения товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан", рассмотренный на очередной сессии Законодательного собрания края сразу в трех чтениях, позволит ограничить доступ для юных приморцев к зажигалкам, в которых имеется контейнер со сжиженным углеводородным газом, а также заправочным баллонам, содержащим сжиженный углеводородный газ любой емкости и используемым для работы бытовых приборов, туристских плит, заправки зажигалок. Законопроектом вводится запрет на продажу несовершеннолетним этих товаров", - говорится в сообщении.

Председатель комитета краевого парламента по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев пояснил, что документ необходим, так как среди детей и подростков растет популярность так называемого сниффинг. По официальным данным, за два с половиной года в Приморье зарегистрировано 139 случаев сниффинга в подростковой среде, 14 несовершеннолетних умерли в результате вдыхания паров газа.

Депутаты также дополнили краевой закон об административных правонарушениях пунктом об ответственности за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. За такое правонарушение гражданам грозит штраф до 5 тыс. рублей, должностным лицам - до 20 тыс. рублей, юридическим лицам - до 50 тыс. рублей.