Жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались врио губернатора Хабаровского края на крыс

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 29 июля. /ТАСС/. Жители микрорайона в Комсомольске-на-Амуре, неофициально называемого "Берлином", в среду пожаловались врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву на асбест в стенах, а также на расплодившихся крыс и блох, сообщает корреспондент ТАСС.

Женщины с плакатами у здания администрации Комсомольска-на-Амуре пожаловались Дегтяреву, который находится в городе с рабочей поездкой, на плохое качество домов в части микрорайона "Дружба". Среди местных жителей это место называется "Берлин", поскольку конструкции для домов завозили в свое время из ГДР. Женщины сообщили, что в стенах домов использовался вредный для здоровья асбест, помимо этого в доме есть блохи и крысы.

"Пойду взбодрю местных чиновников и депутатов", - сказал Дегтярев после встречи и отправился на совещание в администрацию города, где пообещал заслушать доклад главы города по этому поводу.

Как пояснили журналистам в пресс-службе местной администрации, сборно-щитовые дома, о которых идет речь, были построены в 1980-х годах как временные для строителей ТЭЦ, и в панелях действительно использовался асбест. После окончания работ на ТЭЦ строителей должны были расселить, но процессу помешала начавшаяся в стране перестройка.

Всего в "Берлине" около десятка таких домов. Их признали аварийными, однако они до сих пор не расселены, поскольку в городе есть более старые и ветхие здания 1930-1940-х годов постройки, стоящие выше в очереди программы переселения. По ней город планирует предоставить новое жилье жителям 32 домов до 2024 года, а всего в Комсомольске-на-Амуре порядка 70 домов, нуждающихся в расселении.